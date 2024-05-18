"أكسيوس": الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يعتزمون استبدال رئيس مجلس النواب جونسون

أفاد موقع "أكسيوس" أن ممثلي الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي يعتزمون استبدال رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون كزعيم للحزب بعد انتخابات نوفمبر القادمة في الكابيتول.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر قولهم: "إن المتشددين في حركة MAGA (فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يريدون أن يتنحى جونسون العام المقبل، مما يمهد الطريق لمعركة غير لائقة على القيادة".

إقرأ المزيد

وبحسب المصادر، فإن أحد المتنافسين على دور زعيم الحزب هو الرئيس الحالي للجنة القضائية جيم جوردان، الذي يشارك بالفعل في الاستعدادات السرية لترشيحه.

وفي الوقت نفسه، لا يزال جونسون يتمتع بدعم ترامب وتشير المصادر إلى أن كلا السياسيين يناقشان بنشاط أولويات الميزانية وسياسات الطاقة والضرائب، فضلا عن دعم الجمهوريين في الكونغرس لإدارة ترامب في ولايته الثانية كرئيس للبيت الأبيض في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبحسب المنشور فإن الرئيس السابق يعتبر رئيس مجلس النواب "حليفا جيدا جدا"، وهو أيضا عضو مخلص في حزبه، حيث بدأت العلاقة بين الاثنين تتوطد في عام 2019، عندما تحدث جونسون علنا لصالح ترامب في إطار محاولة الجمهوريين لعزل رئيس الدولة السابق.

المصدر: نوفوستي