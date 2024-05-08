أصوات الجمهوريين تنقذ جونسون من تصويت لإقالته من رئاسة مجلس النواب الأمريكي

عرقل مجلس النواب الأمريكي مبادرة السيناتورة الأمريكية عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، للإطاحة برئيس المجلس مايك جونسون.

وافتقرت غرين إلى الكثير من الدعم من داخل حزبها للإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون، حيث حصلت على 11 صوتا فقط من أصوات الحزب الجمهوري، بينما صوتت أغلبية الديمقراطيين ضد القرار.

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وبعد أن تقدمت مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بمشروع قرار لمجلس النواب يطالب بإقالة مايك جونسون من منصبه، تم عرقلة المبادرة، حيث صوت 359 عضوا 196 جمهوريا، و163 ديمقراطيا، ضد اقتراح مارغوري تايلور غرين، فيما صوت 43 عضوا 11 جمهوريا، و32 ديمقراطيا، لصالح القرار.

وقدمت مارغوري تايلور غرين في وقت سابق، طلبا لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، متهمة إياه بـ "خيانة ثقة" مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من خلال تمرير مشروع تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 تريليون دولار بالتعاون مع أعضاء من الحزب الديمقراطي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، إلى جانب مصادقته على مشروع مساعدات أمريكية مقدمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية