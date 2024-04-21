سيناتورة أمريكية تدعو لعزل جونسون بعد مصادقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لنظام كييف

قالت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين إنه يتوجب على رئيس مجلس النواب مايك جونسون تقديم استقالته عقب "خيانة ثقة" مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب.

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وقالت غرين في مقابلة صحفية الجمعة إنها قدمت طلبا لحجب الثقة عن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، متهمة إياه بـ "خيانة ثقة" مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب من خلال تمرير مشروع تمويل فيدرالي بقيمة 1.2 تريليون دولار بالتعاون مع أعضاء من الحزب الديمقراطي لتفادي إغلاق جزئي للحكومة،إلى جانب مصادقته على مشروع مساعدات أمريكية مقدمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ووصفت مثل هذا الفعل من قبل رئيس مجلس النواب بأنه "خيانة لأمريكا والناخبين الجمهوريين" وهددت بالسعي الحثيث لإرغامه على تقديم استقالته القسرية.

وأضافت: "لقد خان مايك جونسون أمريكا، لقد خان الناخبين الجمهوريين، تحت قيادته يتم متابعة الأجندة الديمقراطية وسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتمويلها بالكامل".

وأردفت: "انتهت فترة ولاية مايك جونسون، وعليه أن يفعل الشيء الصحيح والمتمثل بتقديم استقالته، وإذا لم يفعل ذلك فسيتم عزله".

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وبعد 6 أشهر من التردد، عارض جونسون أغلبية حزبه الجمهوري مما أسفر السبت عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتخصيص 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

وتقدمت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بمشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون من منصبه.

المصدر: فوكس نيوز