"بانشبول نيوز": نواب يطالبون بعزل رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي

ذكرت صحيفة "بانشبول نيوز" أن عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين قدمت مشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون من منصبه.

وتأتي هذه الخطوة بسبب تعذر الاتفاق على مشروع قانون الميزانية المقترحة.

وقالت الصحيفة نقلا عن “مصادر متعددة” في مجلس النواب بالكونغرس: إن عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين قدمت مقترحا بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وبدأ أعضاء الكونغرس التصويت على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، لتغطية نفقات الهيئات والدوائر الفيدرالية كجزء من الميزانية العامة. المشروع يجب اعتماده يوم الجمعة لكي يتسنى لهذه الدوائر تجنب الإغلاق.

يشار إلى أن الكونغرس لديه نطاق زمني حتى الساعة 11:59 من مساء الجمعة لتمرير الصفقة، لذلك سيتعين على الأعضاء من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ التعاون من أجل تجنب حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

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بالإضافة لبعض النواب الجمهوريين، بمن فيهم تايلور غرين من الممكن أن يصوت لصالح إقالة جونسون، الأقلية الديمقراطية بكاملها، ذلك لأنها غير راضية عن منع رئيس مجلس النواب تقديم 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي