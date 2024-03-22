البنتاغون: حوالي نصف الـ60 مليار دولار المخصصة لأوكرانيا ستبقى في الاقتصاد الأمريكي

أكد البنتاغون أن حوالي نصف المساعدة الأمريكية لأوكرانيا البالغة 60 مليار دولار والتي تجري مناقشتها في الكونغرس، مخصصة للاقتصاد الأمريكي، وبالذات المجمع الصناعي العسكري.

أفادت بذلك مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر، وقالت خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "التقدير التقريبي الذي سمعناه، هو أن حوالي نصف هذا المبلغ البالغ 60 مليار دولار سيذهب إلى برامج PDA (هيئة السحب الرئاسي) وUSAI (مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا). وكلاهما، على الرغم من أننا نتحدث عن المساعدة العسكرية لأوكرانيا، يهدفان إلى تجديد القوات الأمريكية أو الشراء المباشر من الصناعة الحربية الأمريكية. كل هذه الأموال ستذهب إلى الاقتصاد الأمريكي".

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت في وقت سابق طلبا إلى الكونغرس، للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، وذلك لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

بشكل إجمالي ترغب إدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على حوالي 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. وفي 13 فبراير، أقر مجلس الشيوخ، بدعم من بعض الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون الذي ينص على تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن مشروع القانون، لا يتضمن بنودا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية الأمريكية، لذلك تم رفضه من جانب مجلس النواب.

المصدر: تاس