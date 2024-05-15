بايدن يدعو ترامب لمناظرتين متلفزتين في يونيو وسبتمبر

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداده لمناظرة الرئيس السابق دونالد ترامب مرتين على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو، وسبتمبر.

وحددت رسالة موقعة من حملة بايدن الرئاسية، للمرة الأولى شروط الرئيس لمنح ترامب ما طالب به علنا: "مواجهة متلفزة مع خليفة ترامب للكشف على أنه أضعف من أن يتمكن من تولي المنصب".

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يرغب بايدن وكبار مساعديه أن تبدأ المناظرات في وقت أقرب بكثير من التواريخ التي اقترحتها لجنة المناظرات الرئاسية، حتى يتمكن الناخبون من رؤية المرشحين جنبا إلى جنب قبل بدء التصويت المبكر في سبتمبر.

كما يريدون أن يتم إجراء المناظرة داخل استوديو تلفزيوني، مع ميكروفونات يتم قطعها تلقائيا عند انقضاء المهلة الزمنية للمتحدث. ويريدون أن يقتصر الأمر على المرشحين والمشرفين فقط، بدون الجماهير الصاخبة التي يتغذى عليها ترامب وبدون مشاركة روبرت كينيدي جونيور أو غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الطرف الثالث.

والرسالة الموقعة من قبل رئيسة حملة بايدن، جنيفر أومالي ديلون، والموجهة إلى لجنة المناظرات الرئاسية، تخطر المجموعة بأن بايدن لن يشارك في مناظرات الانتخابات العامة الثلاث التي ترعاها اللجنة والتي ومن المقرر عقدها في 16 سبتمبر و1 أكتوبر و9 أكتوبر.

وبدلا من ذلك، كتبت أومالي ديلون في الرسالة أن بايدن سيشارك في المناظرات التي تستضيفها المؤسسات الإخبارية، مقترحة إجراء المناظرة الأولى في أواخر يونيو المقبل، وهو الوقت الذي يجب أن تكتمل فيه محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك، وبعد عودة بايدن من اجتماعات قمة مجموعة السبع.

كما اقترحت إجراء مناظرة رئاسية ثانية "في أوائل سبتمبر في بداية موسم الحملات الانتخابية في الخريف، في وقت مبكر بما يكفي للتأثير على التصويت المبكر، ولكن ليس في وقت متأخر لدرجة مطالبة المرشحين بمغادرة مسار الحملة الانتخابية في أواخر سبتمبر وأكتوبر".

المصدر: "نيويورك تايمز"