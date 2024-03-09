تصعيد حوثي.. قدرات توسع نطاق المواجهة مع واشنطن ولندن

على الرغم من الضربات الأمريكية والبريطانية ضدهم، يواصل الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر وخليج عدن..

حيث أعلن المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى ضد سفينة أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، والثانية باستهداف مدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي ظل هذه الضربات الحوثية، تؤكد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن جماعة أنصار الله بعثت برسالة إلى القسام لطلب رأيها بشأن وساطات لإطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة غالاكسي ليدر، حيث شددت جماعة أنصار الله أن أي قرار يخص السفينة وطاقهما هو لدى القسام حصرا.

فما هي خيارات واشنطن ولندن أمام تصاعد عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن؟ وهل تتجه هذه الجبهة نحو الانفجار؟

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