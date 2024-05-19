نجم الغناء ديدي كومز يعترف بالتعدي على صديقته السابقة كاسي ويبدي أسفه

اعترف شون "ديدي" كومز بتعديه بالضرب على صديقته السابقة، واصفا تصرفاته بأنها كانت "لا تغتفر". جاء ذلك بعد نشر "سي إن إن" مقطعا مصورا للاعتداء الذي وقع في ممر أحد الفنادق في عام 2016

وقال قطب الموسيقى الأمريكي في بيان مصور نشر يوم الأحد على مواقع إنستغرام وفيسبوك: أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي الواردة في هذا الفيديو. لقد شعرت بالاشمئزاز عندما فعلت ذلك. وأشعر بالاشمئزاز الآن.

ويظهر التسجيل المصور الذي بثته شبكة "سي إن إن" يوم الجمعة، ديدي، وهو يرتدي منشفة بيضاء فقط، ويلكم ويركل مغنية الـ "آر أند بي" التي كانت تلميذته وصديقته لفترة طويلة في ذلك الوقت.

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ورفعت كاسي، واسمها الحقيقي كاساندرا فنتورا، دعوى قضائية ضد كومز في نوفمبر بسبب ما قالت إنها سنوات من الاعتداء الجنسي والجسدي والعاطفي. الدعوى تمت تسويتها، لكنها أدت لاجراء تحقيقات مكثفة في قضية كومز، ورفع العديد من الدعاوى القضائية، وإجراء تحقيق جنائي فيدرالي بشأن الاتجار بالجنس، أدى لقيام السلطات بمداهمة قصور كومز في لوس أنجلوس وميامي.

ويضيف كومز: لقد شعرت بالاشمئزاز حينها عندما فعلت ذلك. وأشعر بالاشمئزاز الآن. سعيت للحصول على مساعدة، وذهبت إلى مركز إعادة التأهيل، وكان علي أن أدعو الله أن أن يغفر لي، أنا ملتزم بأن أكون شخصا أفضل. أنا آسف حقا".

المصدر: أ ب