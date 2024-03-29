 
مباشر
بالتفاصيل

استهداف روسي مركز للقوات الأوكرانية.. التفاوض المشروط مرفوض

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9bn

في تعليقه على إعلان كييف عن صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود التفاوض، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفض موسكو أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا،

 مضيفًا أن إعلان كييف يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا. هذا الموقف الروسي الحازم حيال المفاوضات يشدد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى أن روسيا مستعدة في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لضمان المصالح الأمنية للمشاركين الآخرين في العملية إن توفرت لها الضمانات نفسها. فما درجة استعداد الغرب للدخول في مفاوضات غير مشروطة مع روسيا؟ وهل يدفع وضع نظام كييف الكارثي على جبهة الميدان الغرب لتقديم تنازلات للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا