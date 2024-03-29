استهداف روسي مركز للقوات الأوكرانية.. التفاوض المشروط مرفوض

في تعليقه على إعلان كييف عن صيغة للسلام تشمل قائمة ببنود التفاوض، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفض موسكو أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا،

مضيفًا أن إعلان كييف يتناقض بالكامل مع الحظر المفروض من قبل الرئيس الأوكراني على التفاوض مع روسيا. هذا الموقف الروسي الحازم حيال المفاوضات يشدد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى أن روسيا مستعدة في حال التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا لضمان المصالح الأمنية للمشاركين الآخرين في العملية إن توفرت لها الضمانات نفسها. فما درجة استعداد الغرب للدخول في مفاوضات غير مشروطة مع روسيا؟ وهل يدفع وضع نظام كييف الكارثي على جبهة الميدان الغرب لتقديم تنازلات للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية؟

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