إيران وباكستان.. إلى أين يتجه التوتر؟

ارتفعت حدة التوتر بين إيران وباكستان عقب قصف باكستاني استهدف مواقع تقول إسلام اباد إنها تابعة لمسحلين معارضين لها في محافظة سيستان وبلوشستان

في إشارة إلى ما تسمى بجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.. جاء ذلك بعد يومين من تنفيذِ طهران ضربات داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقراتِ ما يعرف بجيش العدل على الأراضي الباكستانية..

الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الباكستاني وطلبت توضيحا فوريا لهذا الحادث، وفي السياق شددت الخارجية الباكستانية على احترام سيادة إيران، وأوضحت أن التحرك العسكري جاء لمنع هجوم إرهابي وشيك، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.. فالى أين يمضي التوتر بين باكستان وإيران؟ وماهي تداعيات هذه التطورات غير المسبوقة على الحدود بين البلدين؟

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