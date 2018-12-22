روسيا ستبني للإفريقيين سكة حديد ضخمة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي أكسيونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول ما يراه مغامرة روسية في استثمار مليارات الدولارات في القارة السوداء.

وجاء في المقال: ستشارك روسيا في بناء خط سكة حديد عابرة للقارات في إفريقيا. جاء ذلك في بروتوكول اللجنة الحكومية الروسية- السودانية، وفقا لـ RT. وبما أن السكة ستعبر أكثر من 12 دولة، فإن الشرط الوحيد بالنسبة لروسيا هو الموافقة المسبقة لجميع المشاركين المحتملين في المشروع.

ووفقًا لـرئيس مركز دراسات العلاقات الروسية-الإفريقية والسياسة الخارجية لإفريقيا بمعهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يفغيني كورندياسوف، ينبغي النظر إلى مشاركة روسيا في بناء السكة الحديد عبر إفريقيا من منظور النهج الاستراتيجي الجديد لموسكو في القارة. وقال:

تؤكد نتائج اجتماع اللجنة الحكومية الروسية- السودانية الاتجاه إلى توسيع التعاون مع إفريقيا في جميع المجالات. وقد لعبت سياسة العقوبات ضدنا دورًا معينًا في ذلك. لكن الشيء الرئيس هو أن فهم ضرورة وميزة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية نضج الآن، لدى كلا الجانبين، على المستوى السياسي ومستوى مجتمع الأعمال.

ما هي الفائدة بالضبط بالنسبة لنا؟

لدينا مصلحة في صناعة التعدين: استخراج اليورانيوم، والمنغنيز، والكروم، والبلاتين.. الخ. بالإضافة إلى تطوير موارد الطاقة، النفط والغاز.

لدى إفريقيا 30 في المائة من احتياطيات العالم من الموارد الطبيعية. خاصة تلك التي يزداد الطلب عليها مع تطور التقنيات الحديثة. وهذا ما يفسر تدفق الشركاء على القارة الأفريقية، سواء التقليديين القديمين أم الجدد، الصين والبرازيل..

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد المنافسة من الأمريكيين ودول الاتحاد الأوروبي. وحتى التعاون في إطار بريكس لا يلغي المنافسة. على سبيل المثال، في جنوب إفريقيا، نقاتل من أجل عقود الطاقة النووية مع شركات في الصين وفرنسا.

ولكن هذا كله مبرر. مكاسب رأس المال في إفريقيا 20-25 ٪ مقابل 10-11 ٪ في المتوسط ​​في العالم.

بالنسبة لروسيا، من المهم الآن توسيع مجال المناورة السياسية والاقتصادية. ونظرا للحالة الصعبة التي يعيش فيها المجتمع الدولي مع تراجع العديد من الهياكل والمنابر والمؤسسات، ندافع مع السودان عن مبادئ السيادة وعدم التدخل والمساواة في العلاقات الدولية.

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