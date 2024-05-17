السفير السوداني لدى موسكو لـRT: روسيا سيكون لها دور في إعادة إعمار السودان

أكد السفير السوداني لدى موسكو محمد الغزالي التيجاني أن روسيا سيكون لها دور في إعادة إعمار السودان، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الشركات الروسية للإسهام بنهضة وتقدم السودان.

وقال التيجاني في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية إن "روسيا دولة صديقة للسودان ولدينا تعاون جيد مع الجانب الروسي، ونسعى لأن يكون لروسيا دور مهم في إعادة إعمار السودان، ومهمتنا الآن تهيئة الشركات الروسية ورجال الأعمال للإسهام في صورة فاعلة في نهضة وتقدم السودان وإعادة إعماره بعد انتهاء الحرب".

وأشار السفير السوداني لدى موسكو إلى أن السودان يشارك في المنتدى بشكل سنوي، لافتا إلى أن وفدا من وزارة المعادن برئاسة وكيل وزارة المعادن والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يشارك في نسخة المنتدى من هذا العام.

وتستضيف مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT