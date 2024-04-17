لابيد يصف نتنياهو بأنه “تهديد وجودي”

يقول لابيد: "كل ما تبقى من السيد أمن، ويقصد السيد نتنياهو، هو أطلال من بئيري إلى كريات شمونة". سام سوكول بالتعاون مع مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل

اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعضهما بالضعف فيما يتعلق بالأمن يوم الاثنين، وتبادلا الانتقادات اللاذعة بشأن الهجوم الإيراني الضخم بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع.

في خطاب للصحافة قبل الاجتماع الأسبوعي لحزبه "يش عتيد" في الكنيست صباح الاثنين، والذي عقد هذا الأسبوع على الرغم من العطلة التشريعية، أعلن لابيد أن نتنياهو وحكومته "أصبحا يشكلان تهديدا وجوديا لإسرائيل".

وادّعى لابيد أن سياسة نتنياهو أدت إلى تآكل الردع الإسرائيلي، وذكر لابيد أن أصدقاء إسرائيل وأعداءها "ينتقدون ضعف الحكومة الحالية".

وأضاف لابيد: لقد كنت في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع الإدارة بأكملها. لقد كانوا مصدومين من هذه الحكومة ومن الافتقار إلى المسؤولية والاحترافية وسوء الإدارة. وكل ما تبقى من السيد أمن (أي نتنياهو) هو أطلال من بئيري إلى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين أصبحوا خارج نطاق السيطرة، والخسارة الكاملة للردع الإسرائيلي.

وردا على انتقادات لابيد، اتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو زعيم المعارضة بالنفاق وانتقده لأنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في الخارج بينما تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل إيران.

وقال حزب الليكود في بيان في إشارة إلى الاتفاق البحري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان ووقعه حزب الليكود في ذلك الوقت، إن "لابيد، الذي وقع اتفاق استسلام مشين مع حزب الله وفضل البقاء في الخارج هذا الأسبوع بينما تعرضت إسرائيل للهجوم، ليس هو الرجل الذي يجب أن يبشر به".

لكن لابيد يجد أن الاتفاق على الحدود البحرية بين البلدين يمثل اعترافا رسميا من قبل دولة معادية بدولة إسرائيل، في حين وصف نتنياهو الاتفاق بأنه استسلام من قبل إسرائيل لتهديدات منظمة حزب الله.

وذكر مكتب لابيد من خلال بيان: أن الردع الإسرائيلي في لبنان انهار عندما سمح نتنياهو لحزب الله بنصب خيام داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، على عكس لابيد الذي توصل إلى اتفاق بحري رغم معارضة حزب الله، في إشارة إلى الخيام التي نصبها عناصر حزب الله. على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق بين البلدين العام الماضي.

وبالنسبة لإيران فإذا كان نتنياهو يدّعي أنه عمل كل هذه السنوات على القضية الإيرانية، فكيف أصبحت دولة على عتبة امتلاك أسلحة نووية وأرسلت مئات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز لمهاجمة دولة إسرائيل؟

قد يكون التوتر بين الاثنين هو السبب وراء عدم قيام نتنياهو بدعوة لابيد لتحديث أمني بعد هجوم يوم السبت، على الرغم من إرسال دعوات لرئيس حزب "الأمل الجديد"، جدعون ساعر، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان.

وفي حديثه مع تايمز أوف إسرائيل، أكد مصدر في حزب "يش عتيد" تقريرا سابقا نشره موقع "واللا" الإخباري، ذكر أن "مكتب نتنياهو لم يحاول ترتيب اجتماع".

وواصل لابيد مهاجمة رئيس الوزراء، ودعا وزيري الوحدة الوطنية بيني غانتس وغادي آيزنكوت للمساعدة في إسقاط الحكومة خلال خطاب ألقاه في الجلسة الكاملة للكنيست.

وأضاف: "طريقة التأثير هي مساعدتنا في الإطاحة بهذه الحكومة. وسوف نشكل حكومة ذات تأثير أكبر بكثير". وقد يكون بيني غانتس رئيساً للوزراء، كما لا يوجد مواطن لا يرحب بآيزنكوت كوزير للدفاع في إسرائيل.

وجادل لابيد بأن مواقف غانتس وآيزنكوت يتم تجاهلها من قبل القيادة الحالية، وأكد أنه من خلال المساعدة في تقويض الحكومة "يمكنهم التأثير حقًا على مصير هذا البلد بطريقة إيجابية وجوهرية وعميقة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا غانتس نتنياهو إلى "لاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر"، وهو التماس رفضه رئيس الوزراء. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يريد ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهور الإسرائيلي أن يستقيل نتنياهو على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة، ويفضل نصف البلاد أيضًا إجراء انتخابات مبكرة للكنيست.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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