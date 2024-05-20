إسرائيل تعلن انتشال جثامين 4 رهائن من أنفاق في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن جثامين 4 رهائن استعيدت من غزة الأسبوع الماضي، عُثر عليها في أنفاق تحت جباليا، حيث خاض الجنود الإسرائيليون قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة.

وكان الجيش قد أفاد الأسبوع الماضي أنه استعاد جثامين رون بنيامين واسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا الذين قال إنهم قتلوا جميعا خلال هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

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وقال الجيش في بيان مساء الاثنين إنه تم انتشال رفاتهم "من أنفاق تحت الأرض في جباليا في شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه خلال عملية عسكرية، قام جنود إسرائيليون باكتشاف فتحة نفق خلال تفتيش مبنى تم الاشتباه فيه، متابعا أن "الجنود دخلوا بعد ذلك النفق تحت الأرض في عملية ليلية وخاضوا قتالا داخله".

وكشف الجيش أنه خلال الاشتباك "عثر الجنود على جثث الرهائن وانتشلوها من الأنفاق".

وقال الجيش في الأسبوع الماضي إن غلرانتر ولوك وبوسكيلا اختطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي وقتلوا، في حين أن بنيامين قُتل عند تقاطع مفلاسيم حيث تم نقل جثته إلى غزة.

منذ أوائل شهر مايو، انخرط الجيش الإسرائيلي في معارك شوارع متجددة في شمال ووسط غزة.

وقال الجيش لوكالة "فرانس برس" الجمعة إن القتال في منطقة جباليا في شمال القطاع كان "ربما الأعنف" منذ أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

وتجدّد القتال في شمال ووسط غزة عندما بدأ الجيش هجومه على مدينة رفح بأقصى الجنوب في 7 مايو.

المصدر: ا ف ب