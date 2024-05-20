لليوم التاسع على التوالي القوات الإسرائيلية تواصل اجتياحها لمخيم جباليا

أفاد مراسل RT بمواصلة القوات الإسرائيلية اجتياحها لمخيم جباليا لليوم التاسع، وتسيطر بالقوة النارية على عدة بلوكات داخل المخيم.

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وأوضح مراسلنا أن البلوكات المعنية هي بلوكات 1,2,3,4,5 ومربع رياض الصالحين، وعزبة ملين، وشارع العجارمة والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد.

كما وتواصل القوات الإسرائيلية محاصرة مستشفى العودة في تل الزعتر لليوم الثاني، واستهدفت بقذيفة مدفعية الطابق الأخير لمبنى المستشفى بعد عصر اليوم، وهناك خطورة على حياة المرضى والطواقم الطبية.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية ظهر الاثنين عمارة سكنية تعود لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن وقوع 12 قتيلا، كما وصل 14 قتيلا و42 إصابة إلى مستشفى كمال عدوان منذ صباح الاثنين نتيجة استمرار القصف والاستهدافات الإسرائيلية على شمالي غزة.

كما أطلق القناصة الإسرائيليون المتمركزون في المناطق الشرقية لمستشفى كمال عدوان النار على البوابة الشمالية للمستشفى، وقد توفيت طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان بسبب توقف جهاز الأكسجين.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاقها مدخل بلدة بيت حانون، ومحاصرتها للنازحين في مدارس الإيواء القريبة منها، تزامنا مع وقوع عدد من القتلى إثر قصف مدفعي على مدخل عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا بعد ظهر اليوم.

المصدر: RT