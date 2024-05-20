الجيش الإسرائيلي: نواصل القتال في عدة مناطق بغزة ودمرنا بنى تحتية ومسارات تحت الأرض

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الاثنين إنه تمكن من القضاء على مئات المسلحين وتدمير بنى تحتية ومسارات تحت الأرض، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل قتالها في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش بأن قوات "الفرقة 98" تخوض مع مجموعات القتال التابعة لألوية "7" و"460" والمظليين التي تشارك في الهجوم اللوائي، قتالا مكثفا في جباليا.

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وذكر أن القوات قضت على أكثر من 200 عنصر ودمرت بنى تحتية ومسارات تحت أرضية برا وجوا.

وأضاف أن قوات الجيش عثرت على مناطق إطلاق القذائف الصاروخية ودمرت العشرات من المنصات.

وفي وسط القطاع، صرح المتحدث بأن "الفرقة 99" شنت عمليات مداهمة دقيقة للبنى التحتية، وخاضت تزامنا مع ذلك معركة في منطقة ممر وسط القطاع وذلك بعد أن استكملت خلال الأسبوع الماضي حملة لوائية في منطقة الزيتون قضت خلالها على مسلحين خلال اشتباكات وجها لوجه.

وأوضح أنه وعلى مدار آخر 24ساعة، باشرت مجموعة القتال التابعة للواء 679 حملة لوائية في منطقة الصبرة، مشيرا إلى أنهم عثروا على العديد من الوسائل القتالية منها منصات لإطلاق القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة.

وذكر أيضا أن الجيش عثر على العشرات من فتحات الأنفاق وكذلك على عدة مسارات تحت أرضية محورية والتي يجري تفتيشها وتدميرها.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو لتحركاته وعملياته في عدة مناطق في غزة.

المصدر: RT