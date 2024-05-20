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عمدة نيويورك يبرر رد الشرطة العنيف على متظاهرين مؤيدين لفلسطين (فيديو)

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عمدة نيويورك يبرر رد الشرطة العنيف على متظاهرين مؤيدين لفلسطين (فيديو)
AP
مظاهرة مؤيدة لفلسطين - صورة تعبيرية
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دافع عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز يوم الاثنين، عن أسلوب تعامل الشرطة مع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين انطلقت في بروكلين يوم السبت.

ووصف آدم في حديث متلفز مقطع فيديو انتشر لتعامل الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين ظهر خلاله مجموعة من الضباط يوجهون لكمات لرجال ممددين على الأرض بأنه "حادث فردي".

وأضاف آدامز: "انظروا إلى هذا الأمر من جميع جوانبه"، مدعيا أن رد فعل الشرطة طبيعي "بالنظر إلى أن عددا من المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة في منطقة باي ريدج في بروكلين يوم السبت تسببوا بتعطيل حركة المرور إلى جانب بصقهم على الجنود، وفي إحدى المرات تسلقوا فوق حافلة متحركة في المدينة.

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وقال "أرفع قبعتي للتعبير عن تقديري لقسم الشرطة، وطريقة تعاملهم مع مجموعة جامحة من الأفراد".

وأردف آدامز: "يود الأفراد استغلال تلك الحادثة الفردية التي يجري التحقيق بشأنها، إنهم بحاجة إلى النظر إلى مجمل ما حدث في المظاهرة هنا".

تُظهر المقاطع التي التقطها المارة وصحفيون مستقلون ضباط الشرطة وهم يعترضون مسيرة في الشارع، ويدفعون المشاركين نحو الرصيف، ثم يمسكون ببعض الأشخاص في الحشد ويسحبونهم إلى الأرض. يظهر بعض الضباط وهم يوجهون اللكمات بشكل متكرر لثلاثة متظاهرين على الأقل، في حوادث منفصلة، بينما كانوا مرميين على الأرض.

هذا وتشهد الكثير من دول العالم العربي والغربي من عدة شهور مظاهرات حاشدة داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة ما اسموه بـ "الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع المحاصر".

المصدر: أ ب + RT

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