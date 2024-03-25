السلطات الأمريكية تتستر على كييف وتبرؤها، بينما وسائل الإعلام المستقلة ترى أثرًا أوكرانيًا في العملية. حول ذلك، كتب تشارلز باوسمان، في "كومسومولسكايا برافدا":

وسائل الإعلام الأميركية متناقضة في قراءتها للعملية الإرهابية، خلافا للروسية والأوروبية. فوسائل إعلام "النظام" القديم (نيويورك تايمز، سي إن إن، وول ستريت جورنال، إلخ) ، لم تعد تتحكم في الحالة المزاجية العامة. لقد طغت عليها وسائل الإعلام "الحرة"، والتي، كقاعدة عامة ، تعارض المؤسسة الرسمية، ومنها، في المقام الأول تويتر، وتيك توك.

فماذا تقول وسائل إعلام "النظام"؟ الرسالة الرئيسية تقول إن داعش هي المسؤولة، وإن أوكرانيا لا علاقة لها بالعملية، لأن مثل هذا الهجوم ليس في مصلحتها. إعلان أن داعش وراء الهجوم غير مقنع، لأن معظم المهتمين بالشؤون الدولية يدركون جيدًا أن هذه الحركة المتطرفة أنشأتها وكالة المخابرات المركزية والموساد ويستخدمونها لتحقيق أهدافهم. فلماذا يعملون ضد أنفسهم؟

أما بالنسبة لوسائل الإعلام "الحرة"، فإن العديد من المعلقين الأكثر نباهة وتأثيرًا يطرحون أسئلة مشابهة لما تطرحه روسيا- أي حول الطبيعة المشبوهة للتحذير الصادر من السفارة الأمريكية قبل بضعة أسابيع، وحول حقيقة أن المجرمين حاولوا الهروب إلى أوكرانيا، وحقيقة أن أفعالهم لا تشبه ممارسة داعش المعروفة إلخ.

تظل المأساة في كروكوس على رأس الأخبار. الرغبة في "دفنها" لا تلاحظ بعد. كيف يمكن أن يؤثر هذا على دعم الغرب للحرب في أوكرانيا؟ من المؤكد أن الهجوم الإرهابي الوحشي سيعزز الرفض العام لفكرة تقديم مزيد من الدعم لكييف.

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