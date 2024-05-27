روسيا تتهم.. الناتو متورط مباشرة في الصراع الأوكراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته عبر إعلان دعمه لاستهداف قوات كييف أراض روسية بأسلحة غربية

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الناتو يشارك بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ما يزيد من حدة التصعيد.. يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي دعمه رفع القيود على استخدام أسلحة الناتو المقدمة لكييف لشن ضربات على أراض داخل روسيا.. و لفت إلى أن الحلف يستعد لصراع طويل في أوكرانيا، وفق تعبيره..

وفي السياق أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني رفض بلاده التام السماح لكييف باستخدام الأسلحة الإيطالية في ضرب الأراضي الروسية .. وهو ما ذهب اليه المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا .. بينما حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وقت سابق من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أن أوروبا تنجر إلى الصراع بأوكرانيا دون أن تحسب تكاليف ذلك.

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