موقف رائع لرونالدو مع عمال الملعب عقب نهاية مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بتصرف رائع عقب نهاية مباراة فريقه النصر ضد اتحاد جدة أمس الاثنين في المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفي موقف رائع، قام رونالدو بمساعدة عمال الملعب في إعادة لوحة الإعلانات لمكانها بعد سقوطها قبل إجرائه مقابلة تلفزيونية داخل الملعب.

وعندما انزلقت لوحة الإعلانات، لم يتردد رونالدو في التدخل ومساعدة العمال على رفع اللوحة ووضعها في مكانها الصحيح.

الدون كريستيانو رونالدو بكل تواضع يساعد العمال

بعد سقوط لوحة الاعلانات قبل المقابلة

pic.twitter.com/fV6NGKFiVr — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) May 27, 2024

وقد تم تصوير هذا الموقف اللطيف لرونالدو وانتشرت الصور والفيديوهات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

تصرفات رونالدو مثل هذه تذكرنا بأنه، ورغم كونه نجما عالميا، لا ينسى قيم التواضع والتعاون.

يذكر أن رونالدو أنهى موسمه في الدوري السعودي في صدارة قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا فيما احتل فريقه النصر المركز الثاني خلف نادي الهلال بطل الدوري.

المصدر: RT