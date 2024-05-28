بوتين يحذر.. نشر قوات غربية بأوكرانيا خطوة نحو صراع عالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى أوزباكستان إن دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا خطوة أخرى نحو تأجيج الصراع في أوروبا والصراع العالمي.

وأضاف أن القوات الأجنبية الموجودةَ في أوكرانيا ستكون معرضة لنيران القوات المسلحة الروسية... وأن موسكو ستفعل ما تراه مناسبا بغض النظر عمن يتواجد في أوكرانيا ، وأن على دول النيتو أن تعي جيدا بما تلعب .. كما قال إن روسيا وأوكرانيا كانتا ستتفقان منذ فترة طويلة لو كان الجيش الأوكراني تحت قيادة من يسترشدون بالمصالح الوطنية ... فهل ينخرط الغرب في الصراع الأوكراني الى حد الصدام المباشر مع موسكو؟

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