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ما وراء تبرير واشنطن قصف إسرائيل لمخيمات النازحين في رفح؟

أخبار العالم العربي

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ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين بعد قصفه خيام النازحين بمنطقة المواصي بالمدينة ما أدى لمقتل عشرين شخصاً على الأقل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية

وفي ظل مطالبة حركة حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الاجتياح الإسرائيلي المتصاعد ضد مدينة رفح، ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض لا يزال يجري تقييمًا حول ما إذا كانت مجزرة رفح يوم الأحد الماضي تمثل تجاوزًا للخط الأحمر الذي وضعه الرئيس جو بايدن لتل أبيب.
فما هدف الجيش الإسرائيلي من تصعيد غاراته على رفح؟ وما تفسير تقديم واشنطن الذرائع المستمرة لتل أبيب عقب قصفها مخيمات النازحين برفح التي يفترض أنها آمنة للمدنيين؟

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