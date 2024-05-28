رئيس الوزراء اليوناني يلفت إلى "حقيقة مرة" تواجهها أوكرانيا في ساحات القتال

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء إن العمليات العسكرية الأوكرانية متعثرة بشكل كبير ولا تسير لصالح قوات كييف.

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وأوضح:"انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".

ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.

واشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.

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وكانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا، وحاليًا، ترسل اليونان "الفائض" من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا عبر جمهورية التشيك.

المصدر: نوفوستي