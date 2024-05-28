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زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول "شرعية ضرب الأراضي الروسية"

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زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول
Globallookpress
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المعادلة التي طرحها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل حول شرعية توجيه كييف ضربات لروسيا تساوي آلاف القتلى الأوكرانيين.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "قال بوريل: توجيه الضربات الأوكرانية بأسلحة غربية إلى الأراضي الروسية مشروع بموجب القانون الدولي إذا تم تنفيذها (بتناسب)".

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وأضافت: "ما هو هذا التناسب: بوريل واحد مقابل عشرات الآلاف من القتلى الأوكرانيين ؟!".

وكان بوريل قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الضربات الأوكرانية بأسلحة غربية على الأراضي الروسية تعتبر "مشروعة بموجب القانون الدولي" إذا تم "تنفيذها بتناسب".

وفي 25 مايو، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى القوميين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

وردا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ستولتنبرغ إلى الاستقالة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.

المصدر: تاس+RT

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