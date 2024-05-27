نائب رئيس الحكومة الإيطالية يصف ستولتنبرغ بأنه "شخص خطير"

وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير النقل والبنية التحتية وزعيم حزب "الرابطة" اليميني ماتيو سالفيني الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بأنه "شخص خطير" بعد تصريحاته بشأن روسيا.

ونقلت وكالة "آنسا" الإيطالية عن سالفيني قوله، يوم الاثنين: "صباح اليوم أبلغوني بأن الأمين العام للناتو ستولتنبرغ يواصل الإدلاء بتصريحات من صوفيا بأن الأسلحة الإيطالية والأوروبية يجب أن تصيب أهدافا وتقتل في روسيا".

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وتابع سالفيني قائلا: "هذا السيد شخص خطير، والحديث عن الحرب العالمية الثالثة وعن الأسلحة الغربية، الأوروبية والإيطالية التي يجب أن تصيب أهدافا داخل روسيا، يبدو لي خطيرا، ولذلك أوقفوه من يستطيع".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد دعا الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، في وقت سابق، إلى رفع شروطها المتعلقة بعدم استهداف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية.

واعلنت موسكو تعليقا على تصريحات ستولتنبرغ، أنها تؤدي إلى "ارتفاع حدة التصعيد"، حسب قول المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

المصدر: تاس