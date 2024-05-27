 
مباشر

لافروف: ستولتنبيرغ يتجاوز صلاحياته بحديثه باسم "الناتو"

أخبار العالم

لافروف: ستولتنبيرغ يتجاوز صلاحياته بحديثه باسم
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmcn

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ يتجاوز صلاحياته بحديثه باسم الحلف عن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ يدعو إلى رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا الأسلحة الغربية لشن هجمات داخل روسيا
ستولتنبرغ يدعو إلى رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا الأسلحة الغربية لشن هجمات داخل روسيا

وأضاف في حديث مصور: "أشك في أن الأمين العام يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية والتحدث باسم أعضاء الحلف عند مناقشة هذه القضية، وأعني ليس على مستوى الأمانة والأمين العام، ولكن في دوائر الحلف المغلقة".

وأشار لافروف إلى أن ستولتنبرغ ينفذ إرادة الحلف و"يتجاوز صلاحياته" عندما يتحدث عن ضرورة السماح لكييف باستهداف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية التي تتسلمها.

وكان ستولتنبرغ قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا "الحق في ضرب الأهداف العسكرية على الأراضي الروسية"، وأن "بعض الحلفاء رفعوا القيود المفروضة على ذلك، وأعتقد أن الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى" في مواجهة روسيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا