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برافدا. رو

كان أمام بولندا 39 ثانية لإسقاط الصاروخ الروسي، فلماذا لم تفعل؟

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كان أمام بولندا 39 ثانية لإسقاط الصاروخ الروسي، فلماذا لم تفعل؟
RT
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لماذا لم تُسقط القوات البولندية الصاروخ الروسي الذي توغل في أجوائها؟ حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":

تحدث رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، ياتسيك سيفيرا، عن "صاروخ مجنح روسي، حلق اليوم قبل الفجر لمدة 39 ثانية في مجال بولندا الجوي".

وأوضح وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش أن الصاروخ توغل لمسافة كيلومترين. ووفقا له، أقلعت F-16 من بولندا والناتو، و"لو كانت هناك أي علامات على أن الصاروخ الروسي يتجه إلى هدف في بولندا، لتم إسقاطه".

المحللون السياسيون البولنديون "يطمئنون" الناس إلى أن عليهم التصالح مع فكرة العيش في الواقع الجديد لدولة مواجهة.

فقال الخبير آرثر بارتكفيتش: "يجب أن نتصالح مع حقيقة أن الحرب تدور بجوارنا مباشرة، ونحن جزء من المواجهة بين الغرب وروسيا".

لا تزال وراسو تتظاهر بأنها لا تدرك أن تقديمها المساعدة العسكرية لكييف ومشاركة المرتزقة البولنديين في هجمات المخربين على منطقة بيلغورود الروسية، تجعلها شريكة مباشرة في صراع عسكري مع روسيا.

في المنشورات الروسية العامة، يرون أن البولنديين تابعوا بصمت تحليق الصاروخ، فإما جبنوا أو لم يكونوا جاهزين. من المعروف اليوم أن 7 ثوان وليس 39 ثانية كافية لأن تقرر أن تسقط الهدف أو لا تسقطه.

المعلقون في الوسائط الاجتماعية يرون أن الصاروخ وجه عمدا إلى أراضي بولندا من أجل "إعطاء إشارة" إلى وارسو، عن النتيجة التي يمكن أن يوصل إليها التحريض ضد الروس ومساعدة كييف، بالإضافة إلى نية دخول أوكرانيا الغربية.

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