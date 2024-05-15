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سيناتور روسي: خاركوف يجب أن تعود إلى روسيا

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سيناتور روسي: خاركوف يجب أن تعود إلى روسيا
Sputnik
مدينة خاركوف، أوكرانيا، أرشيف
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شدد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف على ضرورة عودة مدينة خاركوف إلى روسيا عاجلا أم آجلا، وطرد نازيي كييف بعيدا عن حدود روسيا.

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وقال تسيكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "خاركوف مدينة روسية تاريخيا وسيكون من الصواب عودتها إلى قوام روسيا مجددا. خاركوف أرض روسية يجب أن تعود إلى الوطن عاجلا أم آجلا وتحريرها من الاحتلال الأوكراني النازي".

وأعرب عن ثقته بتحرير معظم مقاطعة خاركوف وطرد المقاتلين الأوكرانيين بعيدا عن حدود روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم قوات "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف وتحريرها 9 قرى وبلدات في المقاطعة.

وأكد رئيس إدارة مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف سيطرة القوات الروسية على الأحياء الغربية والشمالية بمدينة فولتشانسك المحاذية لمدينة خاركوف.

المصدر: نوفوستي

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