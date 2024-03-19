البروفيسور جدانوف يكشف اللعبة السرية الأميركية في الشرق الأوسط

ماذا يريد بايدن الحالم من إسرائيل؟ حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

لماذا بدأوا في الغرب يطلقون على بايدن لقب "حالم واشنطن"؟ أجاب عن ذلك أستاذ القانون البروفيسور يوري جدانوف، بالقول:

أثارَ تقويمٌ جديدٌ للاستخبارات الأمريكية، صدر في 11 آذار، الشكوك حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قادراً على البقاء في السلطة، حيث قال مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز إن إبرام صفقة لتبادل الرهائن هي الطريقة الأكثر عملية لوقف الحرب في غزة، على الأقل مؤقتاً.

وكما قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في مقال له في مجلة Foreign Affairs ، هناك طريقة واحدة فقط لمنع نتنياهو من جر إسرائيل إلى حرب إقليمية طويلة، وربما خداع الإدارة والجمهور الإسرائيلي على حد سواء، وهي اللجوء إلى انتخابات عامة.

هناك دلائل تشير إلى أن نتنياهو فقد عمليًا ثقة معظم الناخبين. فحوالي ثلاثة من كل أربعة يريدون استقالته.

هل المجتمع الإسرائيلي نفسه مستعد لقبول المقترحات الأميركية؟

باراك، يشك في ذلك. إنه ينقل بدقة شديدة المشاعر الحالية لدى الإسرائيليين: ألم حاد، وغضب، وشعور بالإذلال، ورغبة في الانتقام، واعتقاد بأن "كل الفلسطينيين حماس".

ولكن بدلاً من تشجيع الإسرائيليين على التغلب على مخاوفهم، يستغلها نتنياهو، ويصبها في مصلحة حلفائه من اليمين المتطرف، مثل إيتامار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريش (وزير المالية). إذا حصلوا على ما يريدون، فإن النتيجة ستكون كارثية. نتنياهو، يعرف ذلك، لكنه يظن أنه قادر على تهدئتهم بل والتغلب عليهم، وتجنب السيناريو الأسوأ بالتملص من اتخاذ القرار.

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