الرئيس الأوكراني يطلب المال من متسولين. حول ذلك، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

التسول من المتسولين هو بالطبع مستوى جديد. ما الذي يمكن الحصول عليه من دول البلطيق الصغيرة، إلا الفتات؟ ولكن كييف ترجوهم اليوم: أعطوني شيئًا ما على الأقل. حتى الآن، تم الإعلان عن رقم واحد فقط: ستخصص إستونيا 1.2 مليار يورو كمساعدات أسلحة لأوكرانيا. لكن، أولاً، هذا مجرد وعد في الوقت الحالي؛ وثانيا، ستخصص إستونيا الأموال "في غضون ثلاث سنوات، من أجل توفير أسلحة أفضل لأوكرانيا". هل ستحظى أوكرانيا بهذه السنوات الثلاث؟

في مؤتمر صحفي في إستونيا، قال زيلينسكي إن وقف الصراع لن يساعد إلا روسيا. فـ "هذا التوقف سوف يساعدهم. الوقت يدركهم. والعالم ليس لديه الوقت الكافي لملء مستودعات أوكرانيا.وروسيا تعاني الآن من عجز ونرى كيف يؤثر هذا العجز في مقاومتها. (ماذا يعني) منحها استراحة؟ المخاطرة؟ منح روسيا عامين أو ثلاثة أعوام، وبعدها يمكنها أن تسحقنا".

اتضح أن زيلينسكي يؤمن بقوة روسيا الصناعية ولا يؤمن بقوة الغرب. فـ "في غضون عامين أو ثلاثة أعوام" ستصبح روسيا قوية جدًا لدرجة أنها ستسحق أوكرانيا، ولن يتمكن الغرب من فعل أي شيء خلال هذا الوقت؟

وفي حديثه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، قال السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر إن "من دواعي سرور بوتين أن المساعدات العسكرية الأمريكية آخذة في النضوب: فالصراع الذي "تميل كفته بالفعل نحو روسيا قد يكون على بعد شهر واحد من تحول دراماتيكي لمصلحة روسيا"، لأن "الجيش الأوكراني، الآن، مقابل كل خمس طلقات يطلقها الروس عليه، يستطيع الرد بطلقة واحدة".

وإليكم هذا الدليل الإضافي على اليأس: لقد تخلى زيلينسكي عن المنطق في تقويم الواقع بشكل مناسب.

بالطبع، هذه مجرد ميزة إضافية لنا. فلدينا فرصة أفضل لإنهاء كل شيء بشكل أسرع في أوكرانيا.

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