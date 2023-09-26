تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تشابه ما يحدث في أوكرانيا مع ما حصل في العراق.

وجاء في المقال: لا يزال زيلينسكي غير قادر على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات في أوكرانيا، أم لا.

أعرب زيلينسكي عن "معارضته" بصوت عالٍ في خطابه الأخير في كندا. وقال من على المنصة: "الجمهور لن يفهم ولن يؤيد إذا أنفقت الأموال على تنظيم انتخابات وليس على الجيش".

وفي الوقت نفسه، يصر الغرب منذ فترة طويلة على إجراء الانتخابات في أوكرانيا.

وقد سألت "موسكوفسكي كومسوموليتس" نائب مدير معهد دول رابطة الدول المستقلة، فلاديمير زاريخين، عن سبب خوف زيلينسكي من الانتخابات، وإصرار الغرب عليها كثيرًا، فقال:

"تحتاج الولايات المتحدة إلى هذه الانتخابات لوضع علامة (تَمّ) في المربع. وستجرى الانتخابات في أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه. وهنا سيروجون للموقف التالي: على العكس من روسيا، أوكرانيا دولة ديمقراطية، تجري انتخابات مع بديل فيها. أما في روسيا فهناك استبداد. بينما في أوكرانيا، وعلى الرغم من الأحكام العرفية، تنتصر القيم الديمقراطية.

إذن، هذه مسألة سمعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟

نعم بالضبط. لكن زيلينسكي يخشى أن يخسر في هذه اللعبة. في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يأتون بمعارض ما للرئيس الأوكراني الحالي، وإذا به يفوز. ففي نهاية المطاف، زيلينسكي حاكم وليس زعيما. إنها مسألة بقاء. ولذلك سيقاتل من أجل إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. والأمريكيون يؤيدون إجراء هذه الانتخابات. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن كل هذا مجرد كلام، إلا أنهم لا يتخذون أي إجراءات حاسمة في هذا الاتجاه في هذه المرحلة.

لكن هل ستكون هذه الانتخابات شرعية، علماً بأن نصف البلاد لن يتمكن من التصويت؟

في العراق، هل كانت الانتخابات شرعية؟ بالنسبة للغرب ستكون أي انتخابات شرعية لمجرد أنهم يريدونها. نقطة، انتهى.

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