طالبان تستهدف الحدود مع طاجيكستان

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توسيع حركة طالبان عملياتها الهجومية بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وجاء في المقال: توسع حركة طالبان عملياتها الهجومية في أفغانستان على خلفية الانسحاب المستمر للقوات الأجنبية. فقد وصلت الحركة إلى مقربة من الحدود مع طاجيكستان، وسيطرت على أراضي المقاطعات الشمالية.

يثير ارتفاع نشاط طالبان العسكري العديد من الأسئلة أمام إدارة جوزيف بايدن، التي قررت مغادرة البلاد دون انتظار تسوية سياسية. ومن المرجح أن تشكل هذه القضية الموضوع الرئيس في المحادثات الشخصية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأفغاني أشرف غني هذا الأسبوع.

لقد وضع الاختراق الذي حققته عمليات طالبان الهجومية خطاً تحت الإجراءات التي اتخذتها الحركة منذ الربيع، لاحتلال نقاط وطرق نقل ذات أهمية استراتيجية. فمن المهم للغاية بالنسبة للحركة إقناع كابول الرسمية بتقديم أقصى قدر من التنازلات في المفاوضات بشأن التكوين السياسي المستقبلي.

في غضون ذلك، تبحث وزارة الدفاع الأمريكية عن طرق فعالة لتنفيذ مهمتها في أفغانستان. وقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن القيادة الآن تدرس كيفية السيطرة على الوضع الأمني ​​هناك عن بُعد. ولعل خيار نقل القوات والمعدات الأمريكية إلى إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الغربية، لم يحرز تقدما في التنفيذ.

تقدم طالبان على الأرض يخيف القوى الإقليمية. فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن بكين تصر على سحب تدريجي ومخطط للقوات؛ وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أسفه لمغادرة الأمريكيين العاجلة في مقابلة مع HBO وAxios، وقال: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي حل عسكري في أفغانستان. أشعر بالقلق لأنهم يغادرون دون تسوية سياسية: هناك احتمال لاندلاع حرب أهلية". وبحسبه، فإن التسوية السياسية في أفغانستان كان يمكن أن تعني "نوعا من حكومة ائتلافية، حكومة بين طالبان والطرف الآخر".

لكنهم في إسلام أباد يقرون بأن طالبان إذا قررت تحقيق نصر كامل، فسيراق كثير من الدماء في البلاد. فقال خان: "اسمحوا لي أن أقول إن باكستان ستكون أكثر البلدان تضررا بعد أفغانستان. لدينا حتى الآن ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، وذلك قد يؤدي إلى موجة أخرى من الهجرة الجماعية. هذا أكثر ما يقلقنا".

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