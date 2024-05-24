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أبعاد روسية

روسيا والبحرين: شراكة براغماتية متزايدة

أخبار العالم العربي

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اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو حمل الكثير من المضامين والرسائل بعضها غير اعتيادية وحتى مفاجئة.

وبالإضافة إلى الملف الفلسطيني وإيران هل كانت أزمة أوكرانيا حاضرة في المفاوضات الروسية البحرينية؟ هل بدأت هناك مرحلة مختلفة من للتعاون الاقتصادي بين روسيا والبحرين؟ كيف تتعامل مملكة البحرين مع المتغيرات الجيوسياسية التي تطال المنطقة وماذا عن حلفائها الأمريكيين وتحقيق التوازن في علاقات المملكة الخارجية؟

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