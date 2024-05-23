روسيا والبحرين.. تنسيق لدعم عقد مؤتمر سلام دولي بالمنامة

مشيدا بمتانة العلاقات بين موسكو والمنامة، ودور روسيا الفاعل على الساحة الدولية، وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه المنامة، مؤكدا على محورية الدعم الروسي في إنجاح المؤتمر.. في ذات السياق طلب العاهل البحريني وساطة الرئيس الروسي لدعم مسار عودة العلاقات الإيرانية البحرينية إلى طبيعتها السياسية والاقتصادية بما يكفل حسن الجوار بين كل دول المنطقة.

فما هي أسباب ودلالات وتيرة التقارب بين روسيا وبلدان الخليج؟ وما هي آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي بين روسيا والتكتل الخليجي؟

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