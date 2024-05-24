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بورتنيكوف: النقل الجماعي للإرهابيين إلى أوكرانيا مستمر بمساعدة "الناتو"

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بورتنيكوف: النقل الجماعي للإرهابيين إلى أوكرانيا مستمر بمساعدة
Sputnik
مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف
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أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن دول "الناتو" توفر المساعدة للنقل الجماعي للإرهابيين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.

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وقال بورتنيكوف في اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في بشكيك اليوم: "نلاحظ استمرار النقل الجماعي للمرتزقة والمسلحين من المنظمات الإرهابية الدولية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان إلى أوكرانيا بمساعدة دول "الناتو"، كما يستخدم بعضهم لمزيد من التوسع الإرهابي في منطقة الرابطة".

وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن إمداد الغرب كييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعدها، فيما يؤكد الكرملين أن جميع أشكال الدعم والإمداد الغربي لقوات كييف لن تؤدي إلا لإطالة احتضارها.

المصدر: RT

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