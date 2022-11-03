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باتروشيف: واشنطن ولندن تجندان الإرهابيين للقتال في أوكرانيا

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باتروشيف: واشنطن ولندن تجندان الإرهابيين للقتال في أوكرانيا
Sputnik
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قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بتجنيد الإرهابيين الدوليين، بهدف نقلهم للمشاركة بالقتال إلى جانب أوكرانيا.

 وأضاف باتروشيف اليوم الخميس في اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "في ظل ظروف العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقوم الهيئات الأمنية المختصة في الولايات المتحدة وبريطانيا بتجنيد عناصر من التنظيمات الإرهابية الدولية، بهدف نقلهم للمشاركة في القتال إلى جانب نظام كييف".

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المصدر: نوفوستي

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