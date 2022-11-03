باتروشيف يعلق على رسالة تراس إلى بلينكن بعد تفجير "السيل الشمالي"

علق نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، على رسالة نصية أرسلتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد تفجير "السيل الشمالي".

وشدد باتروشيف، على أن هذه الرسالة تثير الشكوك بأن البحرية البريطانية كانت متورطة في ذلك.

وأضاف باتروشيف اليوم الخميس، خلال اجتماع لأمناء مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو: "من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من هذه الهجمات الإرهابية ضد خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد شارك ممثلون عن القوات البحرية البريطانية في التخطيط لهذه الهجمات وتنفيذها".

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وتابع باتروشيف: "لا يجوز بتاتا عدم ملاحظة الرسالة التي أرسلتها ليز تراس، التي كانت حينذاك تشغل منصب رئيسة حكومة بريطانيا، بعد دقيقة واحدة من تفجير خطوط أنابيب الغاز، وأبلغت فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تم القيام بكل ما يلزم".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن تراس بعثت برسالة نصية إلى الوزير الأمريكي عبر الهاتف، فور تفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" جاء فيها: It’s done (نفذ الأمر).

ويشار إلى أن خطوط نقل الغاز المذكورة، كانت قد تعرضت للتفجير في يوم 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي