واشنطن تشكل لجنة لمواجهة "الخطر الصيني"

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول شعور المحافظين بأن التهديد الأكبر يأتي من جهة الصين وليس روسيا، وعملهم في هذا المنحى.

وجاء في المقال: يعيد ستيف بانون وغيره من الباحثين السياسيين المحافظين في واشنطن إحياء لجنة "الخطر الحقيقي". خلال الحرب الباردة، كانت هذه اللجنة تعمل ضد الاتحاد السوفيتي، أما الآن فترى أن جمهورية الصين الشعبية تمثل تهديدا وجوديا وأيديولوجيا للولايات المتحدة.

وقد انضم إلى جوقة الخبراء والمسؤولين المتقاعدين الذين يهاجمون الصين فرانك جافني، المستشار السابق للرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وضابط المخابرات البحرية السابق جيمس فانيل. هذا الأخير، يشير، على وجه الخصوص، إلى توسع بكين في شرق آسيا، ويقول إن الصين تملأ الفراغ الذي خلفه تراجع الوجود الأمريكي في المنطقة.

لم تترك بكين هذه الهجمات بلا إجابة. فالأشخاص الذين يقفون ضد الصين مهووسون بالتحيز الذي ساد حقبة الحرب الباردة.

وفي الصدد، قال رئيس الدراسات العسكرية السياسية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بافل زولوتاريف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "ما يقوله هؤلاء الأيديولوجيون في الولايات المتحدة له أساس... استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، تضع الصين في المقام الأول بين التحديات، وليس روسيا. ولا يربطون التهديدات بالصين أو روسيا، إنما بالمنظمات الإرهابية وبرنامج كوريا الشمالية النووي وإيران.. إلخ. أي أن هذه الاستراتيجية وثيقة موضوعية إلى حد بعيد تقدم تقييما عقلانيا للوضع". وكثيرون في الولايات المتحدة يعتقدون بأن من مصلحة الولايات المتحدة التعاون مع روسيا من أجل مواجهة تنامي قدرات الصين...

ووفقا لضيف الصحيفة، لا يخفف من حدة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين مشروع قانون تعزيز العلاقات مع تايوان، الذي قدمه المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون إلى مجلس الشيوخ، علما بأن مشروع قانون مماثلا سوف يتم تقديمه إلى مجلس النواب. إلا أن بكين ترى أن الأمريكيين لن يتمكنوا من التأثير في موقف الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أرضها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة