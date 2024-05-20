حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند يصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار

دلت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الهندية، على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الربع الأول وصل إلى رقم قياسي بلغ 17.5 مليار دولار.

ووفقا لهذه البيانات، كان الشهر الأفضل في هذا المجال، شهر مارس من هذا العام.

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وتبين أن التجارة الروسية الهندية سجلت نموا بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.5 مليار دولار. وكان الارتفاع السابق 17 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

في يناير من هذا العام بلغت 6 مليارات دولار، وفي فبراير 5.2 مليار. وفي مارس، ارتفع الرقم بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 مليار دولار ــ وهو أقل قليلا فقط من الرقم القياسي في مايو من العام الماضي (6.33 مليار دولار).

وخلال ذلك، صدرت روسيا إلى الهند بضائع بقيمة 16.3 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بـ 15.6 مليار دولار في العام السابق. وقد سمح هذا لروسيا بأن تظل المورد الرئيسي الثاني للسلع إلى الهند، وتسبقها فقط الصين بإمدادات تبلغ قيمتها 24.8 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع الهندية إلى روسيا في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 22% إلى 1.2 مليار دولار. وتحتل روسيا هنا المركز الـ 28. وتشمل قائمة أكبر 5 مستوردين للسلع الهندية، الولايات المتحدة (20.8 مليار دولار)، والإمارات العربية (10.9 مليار دولار)، وهولندا (6.8 مليار دولار)، وسنغافورة (5.5 مليار دولار)، والصين (4.7 مليار دولار). وأصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للهند في الربع الأول، حيث زادت التجارة المتبادلة بينهما بنسبة 9.6% لتصل إلى 29.5 مليار دولار. وانخفض حجم التجارة الهندية الأمريكية بنسبة 3.8% ليصل إلى 29.4 مليار دولار. وتبقى الإمارات في المركز الثالث (بزيادة 25% إلى 26.1 مليار دولار). وأغلقت المملكة العربية السعودية المراكز الخمسة الأولى، حيث انخفض حجم تجارتها مع الهند بنسبة 8.3% إلى 12.2 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي