الصحة الليبية: مقتل 5 أشخاص باشتباكات مسلحة في طرابلس  

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن الاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم الأربعاء جنوب العاصمة طرابلس بين قوة حماية المدينة واللواء السابع للمشاة أودت بحياة 5 أشخاص.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزير الصحة المفوض، أحميد محمد بن عمر، تفقد "جرحى الاشتباكات التي دارت صباح اليوم جنوب العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها 5 أشخاص فيما جرح 20 شخصا أيضا".

وصرح مدير إدارة التفتيش والمتابعة، عمر الطوير، الذي رافق بن عمر في زيارته للجرحى، بأنهم يتلقون العلاج داخل عدد من المستشفيات العامة والمصحات الخاصة وجميعهم في حالات صحية مستقرة فيما عدا حالة واحدة تتلقى العلاج داخل غرفة العناية المشددة.

كما أكد الطوير أن وزير الصحة أعطى تعليمات "عاجلة" بتوفير كل النواقص التي تحتاجها بعض أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من المستشفيات العامة داخل العاصمة.

وفي هذا السياق طالب مدير إدارة الشؤون الطبية، الطاهر عبد العزيز سليمان، المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية برفع الجاهزية الكاملة بما في ذلك أقسام الطوارئ إلى جانب تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة ابتداء من يوم الأربعاء.

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية، صباح اليوم، اشتباكات مسلحة بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع، وأوضحت مصادر محلية لـ"RT" أن عائلات نزحت من بيوتها في منطقة قصر بن غشير تخوفا من تصاعد التوتر في المنطقة، وأن الشوارع هناك أغلقت بالسواتر الترابية وجرى إخلاء إحدى المصحات الكبرى من المرضى.

وسبق أن أعلنت قوة حماية طرابلس في بيان أنها تحركت لصد "المجموعات المغيرة على طرابلس"،

وبررت هذه القوة تحركها بعدم التزام "المجموعات المهاجمة "، ويقصد بها وحدات اللواء السابع مشاة، بالانسحاب إلى خارج حدود المنطقة العسكرية.

المصدر: RT