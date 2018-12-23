نواب مصريون يرفضون قرار الحكومة وقف ترخيص "التوك توك"

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب المصري عن رفضهم القاطع لقرار الحكومة وقف إصدار تراخيص لمركبات "التوك توك"

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ممدوح الحسيني، رفضه للقرار الحكومي بالقول إن "التوك توك" أصبحت مصدر رزق لشباب كثيرين عاطلين عن العمل.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين أوضاع تلك المركبات، بينها حصر أعدادها المنتشرة حاليا وترخيصها في إدارات المرور وتحديد خط سير لها، مؤكدا أن "التوك توك" أصبح مصدر رزق لشباب كثيرين عاطلين عن العمل ووسيلة مواصلات لا يمكن الاستغناء عنها خاصه لكبار السن.

من جانبه، قال النائب رياض عبد الستار، إن تطبيق قرار الحكومة بشأن "التوك توك" قد يؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى حل أزمة البطالة التي ستتعقد بشكل أكبر، خاصة أن هناك شبابا يتجهون للعمل على تلك الآلة.

ودعا عبد الستار الحكومة إلى توفير فرص عمل للشباب قبل أن تتخذ قرار إيقاف "التوك توك".

فيما اقترح عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، محمد الحسيني أن يتم منح رخصة لسائقي "التوك توك" لمن بلغ الـ18 عاما من العمر، وكي تستفيد الدولة أيضا من الموارد المالية لهذه الوسيلة من تحصيل الضرائب والمخالفات المرورية والتأمينات تحت مظلة قانونية.

المصدر: المصري اليوم