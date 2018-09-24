فرنسا تطالب بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.

وحث لودريان، أثناء مؤتمر صحفي عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، المجتمع الدولي على إظهار مزيد من الحزم تجاه من يحاول فرض الأمر الواقع لمصالحه الخاصة، مشددا على ضرورة معاقبة الجماعات المسلحة التي تهدد أمن العاصمة الليبية طرابلس.

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وترأس لودريان اليوم اجتماعا بمشاركة دبلوماسيين غربيين وعرب بشأن ليبيا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق المبرم في باريس شهر مايو الماضي على تنظيم الانتخابات في ليبيا يوم 10 ديسمبر المقبل، على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة وإيطاليا وبعض الأطراف الأخرى أن الوقت لم يحن بعد لذلك.

وجاء ذلك على خلفية الاشتباكات المتواصلة منذ أغسطس الماضي في ضواحي طرابلس بين كتائب موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وأخرى مناهضة لها وطرف ثالث، وهو "اللواء السابع" القادم من مدينة ترهونة والمكون غالبا من ضباط سابقين من نظام معمر القذافي.

و في سبتمبر الماضي توقفت الاشتباكات بفضل الوساطة الدولية، لكنها تجددت في الأيام الأخيرة وقد بلغت حصيلة ضحاياها 115 شخصا على الأقل.

المصدر: وكالات