 
مباشر
عاجل
الكرواتي لوكا مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في العام 2018

فرنسا تطالب بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا

أخبار العالم العربي

فرنسا تطالب بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا
Reuters Amr Alfiky
جان إيف لودريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku0m

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.

وحث لودريان، أثناء مؤتمر صحفي عقده على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، المجتمع الدولي على إظهار مزيد من الحزم تجاه من يحاول فرض الأمر الواقع لمصالحه الخاصة، مشددا على ضرورة معاقبة الجماعات المسلحة التي تهدد أمن العاصمة الليبية طرابلس.

إقرأ المزيد
قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية جنوب طرابلس ليبيا.. اشتباكات طرابلس متواصلة وحصيلة القتلى في ارتفاع مستمر

وترأس لودريان اليوم اجتماعا بمشاركة دبلوماسيين غربيين وعرب بشأن ليبيا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق المبرم في باريس شهر مايو الماضي على تنظيم الانتخابات في ليبيا يوم 10 ديسمبر المقبل، على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة وإيطاليا وبعض الأطراف الأخرى أن الوقت لم يحن بعد لذلك.

وجاء ذلك على خلفية الاشتباكات المتواصلة منذ أغسطس الماضي في ضواحي طرابلس بين كتائب موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وأخرى مناهضة لها وطرف ثالث، وهو "اللواء السابع" القادم من مدينة ترهونة والمكون غالبا من ضباط سابقين من نظام معمر القذافي.

و في سبتمبر الماضي توقفت الاشتباكات بفضل الوساطة الدولية، لكنها تجددت في الأيام الأخيرة وقد بلغت حصيلة ضحاياها 115 شخصا على الأقل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منظومة إس - 300 في طريقها إلى سوريا.. نتنياهو يعترض وبوتين يصر