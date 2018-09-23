ليبيا.. اشتباكات طرابلس متواصلة وحصيلة القتلى في ارتفاع مستمر

أفادت مصادر ليبية بأن عائلة مؤلفة من 4 أشخاص قُتلت اليوم جراء سقوط قذائف هاون على منزلها جنوبي طرابلس، بينما تتواصل في ضواحي العاصمة الاشتباكات الشرسة بين الجماعات المسلحة.

ونقلت بوابة "الوسط" عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة مواطنين، بينهم طفلان، لقوا مصرعهم جراء سقوط أربع قذائف على منزلهم الواقع في طريق المطار بالعاصمة، وسط القصف العشوائي المتبادل بين الجماعات المسلحة في الضواحي الجنوبية للمدينة.

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وأكد سكان عدد من الأحياء الرئيسية وسط العاصمة الليبية، بما فيها بن عاشور وشارع الزاوية، سماعهم دوي انفجارات قوية وإطلاق قذائف دون معرفة المصدر ، كما سُمعت أصوات انفجارات صباح اليوم في منطقة عين زارة جنوب العاصمة، عقب هدوء حذر أمس.

وسبق أن أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في طرابلس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة 26 أغسطس الماضي إلى 115 قتيلا و560 جريحا، حتى أمس السبت.

المصدر: بوابة الوسط