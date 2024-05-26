صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35903 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيداً و130 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف التقرير: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.903 شهداء و80.420 مصابا منذ 7 أكتوبر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 233 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT