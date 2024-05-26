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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

أخبار العالم العربي

صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
AP
ضحايا غزة
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ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35903 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيداً و130 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف التقرير: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.903 شهداء و80.420 مصابا منذ 7 أكتوبر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 233 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT

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