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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
Sputnik
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ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35.709 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بغزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 227 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

 

المصدر: RT

 

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