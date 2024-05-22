صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35.709 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بغزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 227 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT