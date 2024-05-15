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صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

أخبار العالم العربي

صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع
Globallookpress
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ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35,233 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و 80 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35,233 شهيدا و 79,141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 222 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT

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