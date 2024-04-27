تحركات في مصر بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء

تقدم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في مصر محمد الجبلاوي، بطلبي إحاطة حول انقطاع التيار الكهربائي المستمر في البلاد.

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وأفاد عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة الأول أن المواطنين يتضررون من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شيئا أساسيا له يوميا، وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأشار في طلب الإحاطة المقدم إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يوميا يمتد لأكثر من ساعتين، حيث يتم التحميل على القرى أكثر من المدن، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات ولا يجد المواطنون ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وتابع: أن بعض المواطنين يقومون بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى يتمكنون من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها.

وتساءل عضو لجنة الطاقة والبيئة كيف تكون حياة المواطنين في عام 2024، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الأحمال وما المستهدف من هذا التخفيف؟.

وأنهي طلب الإحاطة الأول بسؤال موجه إلى وزارة الكهرباء عن خطة الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وهل يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة التي أصبحت مستمرة، طالبا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة.

كما تقدم بطلب إحاطة آخر في هذا الشأن حول عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية في أثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية، مطالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة بحضور مسئولو الوزارتين.

المصدر: القاهرة 24