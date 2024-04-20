إنقاذ ناقة علقت في الرمال عقب سيول جارفة ضربت سلطنة عمان (فيديو)

وثق مقطع فيديو محاولات إنقاذ ناقة علقت في الرمال عقب السيول الغزيرة التي ضربت سلطنة عمان.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشره مدونون على منصة "x" رجال الإنقاذ وهم يزيحون الرمال من حول أقدام الناقة التي انغمست بالكامل في الرمال.

وشهدت عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها ما نتج عنه أضرار مادية وبشرية.

وانتهت تأثيرات المنخفض الجوي المطير الذي تأثرت به سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، بتسجيل 21 حالة وفاة بينهم 12 طفلا فيما البحث جار عن مفقودين آخرين.

وقام سلاح الجو العماني بعملية إنقاذ وإجلاء في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لعائلة عمانية من منطقة ساحلية حاصرتها الأودية، وتم نقلها إلى أحد الأماكن المخصصة للإيواء في إطار عمليات الدعم جراء الحالة الجوية.

كما نفذ سلاح الجو بإحدى طائراته العمودية عملية إجلاء طبي جراء الحالة الجوية لمواطنة استدعت حالتها الصحية الحرجة نقلها من قرية هاط إلى مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: RT