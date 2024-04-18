الجيش الإسرائيلي يلقي نقودا مزورة في أجواء دير البلح تحمل رسائل للغزاويين

أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي ألقى نقودا مزورة في أجواء دير البلح بقطاع غزة مضمنة برسائل تحذيرية.

وأظهرت صورة متداولة "نقودا مزورة مكتوب عليها بيوت المقاومة صارت بنوك، النقود المسروقة ترزق بلد كامل".

هذا وألقى الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، منشورات تحذيرية في دير البلح تحذرهم من العودة لشمال قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 195 على التوالي، فيما دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على وقف عمليتها في غزة والانسحاب من القطاع الذي يشهد ظروفا مأساوية مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

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المصدر: RT