مئات الغزيين على شاطئ دير البلح.. والمشهد يستفز الإسرائيليين (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية، صورا لمجموعة من الفلسطينيين يستلقون على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط غزة، للتخفيف من ارتفاع درجة الحرارة التي يعانون منها داخل الخيام.

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وقال الصحفي الإسرائيلي في القناة 13 العبرية، ألموغ بوكير: "النصر المطلق.. هذه الصورة تجعل جسدي يؤلمني، بينما تم إعلان شاطئ زيكيم منطقة عسكرية مغلقة ولا يمكننا نحن السكان الاقتراب منه دون مرافقة عسكرية، على الجانب الآخر من السياج، يقضي الغزيون وقتهم على الشاطئ ويستحمون في البحر كما لو لم تكن هناك حرب".

بدورها تحدثت صفحة "إسرائيل بالعربي" عن مفارقات هذا المشهد.

المفارقة في هذا المشهد

شاطئ دير البلح يعج بالغزيين كبارا وصغارا يتمتعون بالبحر ويمارسون مختلف انواع الفعاليات الرياضية، في وقت لا يزال فيه جيش الدفاع يدير معارك ضد ارهابيي حماس في #غزة. pic.twitter.com/vntW3VpBSV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 18, 2024

من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغريدة له، عبر منصة "إكس"، "في غزة، صور الآلاف يستحمون على الشاطئ، وفي الشمال، رأى حزب الله أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق مئات الصواريخ من إيران على الأراضي الإسرائيلية، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضدنا كلفتنا اليوم جنودا جرحى".

وختم تغريدته داعيا لضرورة تفكيك مجلس الحرب، ووقف سياسة الاحتواء والرد المحدود، مؤكدا أنه ما دامت السياسة الحالية لمجلس الحرب مستمرة، فإن النصر المطلق يبتعد أكثر فأكثر.

בעזה - תמונות של אלפים רוחצים בחוף.

בצפון - חיזבאללה ראה שקבינט הקונספציה לא מגיב למתקפה של מאות טילים מאיראן לשטח ישראל, אז הוא הרים ראש והעלה צעד בתוקפנות נגדנו שעלתה לנו היום בלוחמים פצועים.



הגיע הזמן לפרק את קבינט הקונספציה, להפסיק את מדיניות ההכלה והפרופורציונליות ולהראות… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 17, 2024

المصدر: RT